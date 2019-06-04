Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan bayram mesajı
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Bakan Ersoy'dan bayram mesajı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bakan Ersoy'dan bayram mesajı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Merhamet, bağışlama, bereket ve kurtuluş ayı Ramazan'ı, milletçe en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bu mübarek ayın gönlümüzde yeşerttiği paylaşma, yardımlaşma ve birlik-beraberlik duygularının verdiği huzurla, Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:37 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Politika
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