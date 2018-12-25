Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Bakan Ersoy'dan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

55 dakika önce

- Şeref defterinin imzalanması Hediye takdimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BURSA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

- Şeref defterinin imzalanması
Hediye takdimi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamaları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BURSA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:20:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]