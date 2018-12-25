Bakan Ersoy'dan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret
55 dakika önce
- Şeref defterinin imzalanması Hediye takdimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BURSA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:25 Kaynak: AA
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