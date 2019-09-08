Bakan Ersoy'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Ersoy, Twitter hesabından "Filenin Sultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizlere bu gururu yaşatan FileninSultanları'nı yürekten kutluyorum."
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