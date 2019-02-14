Bakan Ersoy'dan Hayatını Kaybeden İşçinin Ailesine Taziye Telefonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Yeni Müze Kompleksi'nde restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi Halil Bilen'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Yeni Müze Kompleksi'nde restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi Halil Bilen'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana Yeni Müze Kompleksi'nin ikinci etabında devam eden restorasyon çalışmaları sırasında yoğun yağış nedeniyle çökme meydana geldi.



Tarihi tescilli yapılar arasında yer alan ve "Zaman tüneli" olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanan bloğun güneyindeki eski tuğla beden duvarının üst bölümünde yer alan kısmın çökmesi sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.



Bakan Ersoy, hayatını kaybeden işçi Halil Bilen'in ailesini arayarak sabır ve başsağlığı diledi.

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