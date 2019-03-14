Bakan Ersoy'dan İstanbul Havalimanı'nda Müze Açıklaması (1)

*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok kısa sürede hayata geçireceğiz.

*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,



"Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak."



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hisart Müzesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi verdi. Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak." dedi.



"BELKİ AKILLARINI ÇELERİZ"



Amaçlarının ilk etapta transit bölümdeki yolcuları kazanmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten bir tanesi İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor. Transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi de kullanarak, başka tanıtım materyalleri de kullanarak ülkeyi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz. Bir dahaki tatil programlarında Türkiye'yi de alırlar diye düşünüyoruz. Mutlaka başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tanıtım açısından iyi bir fırsat. İGA'dan tarafımıza böyle bir öneri geldiği zaman biz de memnuniyetle kabul ettik." şeklinde konuştu



Görüntü dökümü:



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-Bakanın müzeyi gezmesi



-Basına açıklama yapması



-Soruları yanıtlaması

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