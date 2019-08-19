- Bakan Ersoy'dan 'kaza' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

"Gençler bu projelerin tam merkezinde"

Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi

16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti