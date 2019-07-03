Bakan Ersoy'dan Kemal Sunal paylaşımı
55 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Değerli sanatçımız Kemal Sunal'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
Ersoy, "Değerli sanatçımız Kemal Sunal
'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, resmi sosyal medya hesabından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19'uncu yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. "Değerli sanatçımız Kemal Sunal'ı saygı ve rahmetle anıyorum" diyen Bakan Ersoy'un paylaştığı fotoğrafın üzerinde ise, "İzlendiğinde yediden yetmişe herkesin yüzünde kocaman bir gülümsemeye sebep olan, gelmiş geçmiş en değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal'ı vefatının 19'uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Sunal ve Küçük İskender paylaşımları