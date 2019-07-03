Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Kemal Sunal paylaşımı
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Bakan Ersoy'dan Kemal Sunal paylaşımı

52 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Değerli sanatçımız Kemal Sunal'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Bakan Ersoy'dan Kemal Sunal paylaşımı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Değerli sanatçımız Kemal Sunal'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19'uncu yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. "Değerli sanatçımız Kemal Sunal'ı saygı ve rahmetle anıyorum" diyen Bakan Ersoy'un paylaştığı fotoğrafın üzerinde ise, "İzlendiğinde yediden yetmişe herkesin yüzünde kocaman bir gülümsemeye sebep olan, gelmiş geçmiş en değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal'ı vefatının 19'uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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