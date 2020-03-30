Bakan Ersoy'dan "Kütüphane Haftası" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan "Kütüphane Haftası" mesajı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Kütüphane Haftası için belirlenen "Şehir Kültürü ve Kütüphaneler" temasının, değişen kütüphanecilik anlayışına işaret etmesi açısından önemli olduğunu belirterek "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle,...

Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Kütüphane Haftası için belirlenen "Şehir Kültürü ve Kütüphaneler" temasının, değişen kütüphanecilik anlayışına işaret etmesi açısından önemli olduğunu belirterek "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan, sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, okumanın, insanı insan yapan, yaradılışını besleyen en önemli kaynak olduğunu kaydetti.

Düşünmenin, yargılamanın, sonuç çıkarmanın, öğrenmenin, anlamanın ve anlamlandırmanın hepsinin temel kaynağında okumanın yattığına işaret eden Ersoy, tüm bunların ve daha fazlasının bilgiyle mümkün olduğunu belirtti.

Bilgi olmadan fikirlerin içleri boş, temelleri çürük kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Ersoy, "Unutmayalım ki fikri üretimin olmadığı toplumlar, başkalarının fikirlerinde bir ayrıntı olmaktan öteye geçemezler." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bütün insanlığa ait ortak bir hazine olan bilgi korunmalı, paylaşılmalı ve nesilden nesle aktarılmalıdır. Kütüphanelerimiz bu asli amaca hizmet eden merkezlerdir. Bununla birlikte insanların değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kütüphaneler de gelişmeye ve farklılaşmaya devam etmektedir. Bu yıl Kütüphane Haftası için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' teması, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemlidir.

Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan, sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir. Bu dönüşüm onları her türlü bilginin paylaşılmasıyla oluşan ortak zeminde, insanların tanışmasını ve iletişim kurmasını sağlayan; düzenlenen etkinlikler ve hizmetler aracılığıyla sosyal sorumluluk üstlenerek toplumsal işlevlerini yerine getiren birer cazibe merkezi haline getirmektedir. Neticede kütüphaneler bulundukları bölgenin kalkınmasında itici bir güç olmakta, şehir kültürünü şekillendiren kurum ve yapılar arasında önemli bir konuma yükselmektedir."

Kütüphane Haftasını kutlayan Ersoy, hizmetlerin aksamadan eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için gece gündüz özveriyle çalışan kütüphanecilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

"KütüphanemCepte" mobil uygulamasıyla e-kitap ücretsiz

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kütüphanelerin geçici olarak kapalı olduğunu anımsatan Ersoy, mesajını şöyle tamamladı:

"Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz istisnai süreçte, geçici olarak kütüphanelerimiz kapalı olsa da 'Bu Tatilde Etkin Kütüphane Evinizde' etkinliklerimizi başlattığımızı, tüm aktivitelerimizi Twitter'da '@kutuphanedeyiz', Instagram ve Facebook'ta '@kutuphanedeyim', Youtube'da 'kütüphanedeyim' hesapları üzerinden izleyebileceğinizi ve 'KütüphanemCepte' mobil uygulaması ile sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günler dilerim."

Kütüphane Haftası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak Market sahibinden örnek uygulama
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süresi sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süresi sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
16:05
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 18:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy'dan "Kütüphane Haftası" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]