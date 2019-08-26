Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı
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Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

45 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum.

Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu ebedi vatan yapmanın yolunun açıldığını belirten Ersoy, Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri, büyük bir gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan'ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Malazgirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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