Bakan Ersoy'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım
9 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:10 Kaynak: AA
Ersoy, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Ersoy, Bayburt- Trabzon
arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Ersoy paylaşımında, "Bayburt'ta haber takibi sırasında hayatını kaybeden merhum muhabir Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, meslektaşları ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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