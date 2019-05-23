Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Bakan Ersoy'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

9 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.

Bakan Ersoy'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Ersoy, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Ersoy paylaşımında, "Bayburt'ta haber takibi sırasında hayatını kaybeden merhum muhabir Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, meslektaşları ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:10 Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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