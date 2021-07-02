Üye Girişi
BAKAN ERSOY'DAN MÜZİK SINIRLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

BAKAN ERSOY'DAN MÜZİK SINIRLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

02.07.2021 12:22
BAKAN ERSOY'DAN MÜZİK SINIRLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye işbirliği protokolü imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor. Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa, geçen seferki normalleşme kuralları ile uygun giderse sonuçlar, zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok. Herkesin istediği gönlündeki esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Ama şu ana kadar hep esnetme üzerine alınmış kararlar var uzun süredir. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalleşme sürecini yöneten bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor. Bugün Avrupa'ya Almanya'ya baktığınız zaman veya Avusturya'ya baktığınız zaman onlar 1000'li rakamların aşağısına indiler. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor hala. Bugün Rusya'ya baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yani bu bütün kademeli normalleşme uygulanan ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarına endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de ona göre yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek"

"TÜM KURALLAR TÜRKİYE'DE DE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR"İngiltere'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte Türkiye için alınan önlemler üzerine gelen soru üzerine konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "Zaten biz İngiltere'de PCR kişisel negatif test şartıyla alıyoruz ama trafik minimum seviyede İngiltere ile. Şu anda onunla ilgili çok önemli bir gelişme olmadı. Hava trafiği yoğun olmayan yegane ülkelerden birinde. Mutasyonla ilgili de biliyorsunuz mutasyonun yoğun olduğu kaynak olan ülkelerde ismini vermeme gerek yok, defalarca verdik. Hava trafiği tamamen kapatıldı 6 tane ülkeyle. Bölgeye yakın olan 2 ülkeyle de 10 gün karantina şartı ile alınıyor. Şu anda Türkiye yapılması gereken bütün önlemleri almış durumda. Ayrıca bu ülkeler dışında da Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin, yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonuç şartı aranıyor zaten. veya en az 2 aşısını tamamlamış olması şartı aranıyor. veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartı aranıyor. Yani tüm kurallar Türkiye'de de eksiksiz bir şekilde uygulanıyor" dedi.

"AŞILAMAYA HERKES İKNA OLURSA BU İŞTEN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKARIZ"1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte esnemelerin aşamalı bir şekilde devam edeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Aşılama aşırı yoğun bir şekilde yapılırsa ki 50 milyonu geçti. Ben herkese söylüyorum. Herkes komşusunu, çevresindeki insanları aşı olmaya ikna etsinler. Hep beraber ülkece en hızlı şekilde bu işten çıkmaya bu şekilde başlarız. Son 14 gündür zaten hava trafikleri birçok ülkeyle başlamıştı. Antalya'yı incelediğinizde yüzde 120'ye varan, havalimanı girişlerinde 14 gün önceye göre artışlar var zaten. İstanbul Havalimanı'nda girişlerde yüzde 60 civarında artışlar var. Muğla-Dalaman girişlerimizde yüzde 100'e varan artışlar olmaya başladı. Baktığınız zaman havalimanlarında ciddi bir artış var çok şükür" diye konuştu.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"Usta oyuncu Kartal Tibet'in vefatının ardından üzüntü içinde olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Hem tiyatro hem sinema dünyamızın çok önemli bir sanatçısını kaybetmenin verdiği haberi ben de sizlerle birlikte aldım. Bunun derin üzüntüsü içindeyim. Kendisi hem bir oyuncuydu, hem bir yapımcıydı, hem de bir yönetmendi. Özellikle sanat dünyamızın çok önemli bir değerini aslında kaybetmiş olduk. Biz ailesiyle de irtibat halindeyiz. Bugün de görüşüyoruz olay gerçekleştiği andan itibaren. Muhtemelen bugün ailesi ne zaman hangi camiden kaldıracağına karar verecek. Biz de ihtiyaç olmasını her türlü desteği vereceğiz kendilerine" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: --------------

-Bakanın açıklaması


Mehmet Nuri Ersoy, COVIRAN Bereket, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY'DAN MÜZİK SINIRLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak 13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım 13:02 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi 11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Taraftarların 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

Son Dakika Haberleri
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin         
13:04
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 13:40:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN ERSOY'DAN MÜZİK SINIRLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement