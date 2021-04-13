NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü - Son Dakika

NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü

13.04.2021 21:29
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 5 turda 31 uzay fotoğrafını eleyerek birinci oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 5 turda 31 uzay fotoğrafını eleyerek birinci oldu.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık bir milyon oyun kullanıldığı 5 turluk yarışmada tüm uzay fotoğrafını eledi.

"O artık bizim fahri hemşerimiz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i, şehrin tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini belirtti. Fotoğrafa oy verilmesi konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bakan ve devlet büyükleri ile vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez, "Biz de fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanıdır. Rubins'in, dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı'nı görmesi için Van Gölü'ne dalması, bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır. Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins'in, Van'ın ve Van Gölü'nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van Kedisi'ni astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz. Van'ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına'na giren kahvaltımızı da Astronot Rubins'e ikram ederek, Vanlıların misafirperverliğini gösterip tanıtımımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın, ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız" dedi.

"Bizim için güzel bir anı oldu"

Fotoğraf yarışmasının başlamasıyla birlikte Van Gölü fotoğrafının birinci olacağını hissettiğini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fizik Bölümü'nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal ise "Van Gölü'nün fotoğrafı, diğer harika 32 fotoğraftan biriydi. Bu yarışma, gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu şu koca kozmik denizinde bize gösterdi. Yaklaşık bir milyona yakın oy kullanıldı. Büyük ihtimal Vanlılar astronotu davet edecektir. Van'ın birinci olması güzel bir anı oldu" diye konuştu.

"Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım"

Van Gölü fotoğrafının birinci olmasında memnuniyet duyduğunu belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da, "Bu konu son bir haftadır ulusal ve uluslararasında yer edindi. Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi bizleri çok mutlu etti. Uzaydan bile güzelliği görünen gölün, hemen yanında yaşayan insanlar olarak görmememiz handikap olurdu. Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü ulusal ve uluslararası televizyonlarda ve sosyal medyada Van Gölü'nün fotoğrafı dolaşıyor. Bu fotoğraftaki yeri merak edenleri Van Gölü'ne bekliyoruz. Gelsinler bin 600 metre yükseklikteki dünyanın en büyük gölünü bizzat izlesinler" şeklinde konuştu.

Van kahvaltısının buluşçusu olarak bilinen Yusuf Konak ise Van halkı olarak bayram havası yaşadıklarını belirtti. Konak, fotoğrafın birinci olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN

NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü
NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Van Gölü, NASA, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü - Son Dakika


Son Dakika

Bildiriyi hazırladığı söylenen emekli amiral Ergun Mengi'den iddialara yanıt: Daktilo memurluğu yaptım Bildiriyi hazırladığı söylenen emekli amiral Ergun Mengi'den iddialara yanıt: Daktilo memurluğu yaptım Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna 20 maddelik yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna 20 maddelik yanıt MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Arsenal, Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı! Kabul edilirse Trabzon'un da kasası dolacak Arsenal, Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı! Kabul edilirse Trabzon'un da kasası dolacak         
22:21
ABD ordusu, 11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek ABD ordusu, 11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek         
21:58
Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi         
21:23
Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi         
19:46
Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi         
19:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek         
18:20
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 23:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei