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Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Bakan Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Denemeler, oyunlar, şiirler, çeviriler, gezi kitapları, Nuri Pakdil öylesi derin bir düşünce dünyasına sahipti ki fikir ve duygularının yansımaları kaleminin ucundan bu denli zengin ve farklı türlere dönüşmüş, bizim düşüncelerimizi de yeni ufuklara taşıyan yollar inşa etmeyi başarmıştır. Aynı zamanda bir yayıncı olarak edebiyatımıza yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan 'Kudüs Şairimiz' Nuri Pakdil, Türk Edebiyatı'nın en büyük insan zenginliklerinden biri olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'yle taltif ettiğimiz bu büyük düşünürün vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü duymaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi. - ANKARA

Nuri Pakdil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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