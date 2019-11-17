Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı
Son Dakika Politika Bakan Ersoy'dan, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle "İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır.

Bakan Ersoy'dan, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle "İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kenter'in vefatına ilişkin açıklamasında, Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna... İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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