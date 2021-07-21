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Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti

21.07.2021 16:30
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ziyaret ettiği taksi durağındaki esnafla bayramlaştı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ziyaret ettiği taksi durağındaki esnafla bayramlaştı. Bakan Ersoy, turizmin sorunsuz devam edebilmesi için en önemli konunun aşılanma sayılarının artırılması olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki taksi durağını ziyaret etti. Otellerde kullanılan 'buggy' adlı araçla durağa gelen Bakan Ersoy, bayramlaştığı esnafın istek ve sorunlarını dinledi.

Antalya bölgesinde taksicilerin en önemli isteklerinin korsan taşımacılık yapanlara karşı denetimlerin artırılması olduğunu söyleyen Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş, bu konuda Ersoy'dan destek istedi. Bakan Ersoy, konuyla ilgili Antalya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşeceğini söyledi.'ALACASU MEVKİSİNİN İHALE İPTALİ İÇİN İTİRAZIMIZI YAPTIK'Kemer'deki Alacasu mevkisinin, yörede yaşayan vatandaşların denize girdiği nadir yerlerden olduğunu aktaran taksi esnafı, buranın kiraya verilmesinden dolayı da bu imkanın ellerinden alındığını belirterek, Bakan Ersoy'dan konuyla ilgili yardım istedi. Bakan Ersoy ise, "Alacasu ile ilgili itirazımızı Orman Bakanlığı'na yaptık. Birinci derece arkeolojik SİT alanı orası. Orman Bakanı ile bizzat ben konuştum ve yazılı itirazımızı da yaptık. Doğru bulmuyoruz açıkçası. Muhtemelen iptal olur diye düşünüyorum. İptal olması için de her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.'OTELLERDE AŞI ORANLARI YÜZDE 93'LERDE'Turizmin geçen yıla göre daha iyi gittiğini aktaran Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Sıkıntılı birkaç ülke var, inşallah onları da çözeceğim. Birkaç haftaya daha ihtiyaç var. Aça aça gidiyoruz. İngiltere ile yoğun görüşme trafiği devam ediyor. En büyük arzumuz, kısa sürede hava trafiğinin açılması. Sıkıntı vaka sayıları. Biz ne yaparsak yapalım vaka sayıları önemli. Vaka sayıları artarsa sıkıntı yaşarız. Aşı olmayan var mı? Bu işin tek kurtuluşu aşı, yani aşı olmak. Çevrenizde aşı olmayan kimsenin kalmaması lazım. Sizin olmanız yetmiyor. Çevrenizdeki herkesi de ikna etmeniz gerekiyor. Böyle kısa sürede geçecek bir hastalık değil. Bu, önlemle kontrol altında tutulması gereken bir virüs. Gençler aşı olmuyor diyorsunuz ama otellerde oran çok yükseldi. Yüzde 93'lere kadar geldi otellerdeki aşılanma oranı. Bizim otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100'e getirmek. Otel çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor. Yeter ki insanlar aşı olmak istesin. Sizin de şu anda yapmanız gereken, birçok insan taşıyorsunuz araçlarınızda. Turizm bölgesindesiniz, aşılanma oranı ne kadar yüksek olursa, turizm de o kadar sürdürülebilir olur bu pandemi döneminde. Yani sadece kendinizin aşılanması yetmiyor. Aşılanmaya herkesi bir şekilde ikna etmeniz gerekiyor. Sonuçta sizin pazarınız burası. Turizmden ekmek yiyen insanlarsınız."'YASA KISITLAMA YA DA HAK MAHRUMİYETİ GETİRMİYOR'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili yanlış söylemler olduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yasa aslında belediyelerle ilgili bir kısıtlama, bir hak mahrumiyeti getirmiyor. Bizde belgelendirme iki şekilde oluyor. Bir belediyeden bütün iş yerleri, turizm iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alıyor. Konaklama tesisleri için söylüyorum. Kimisi de bakanlık belgesi alıyor. Eskiden bakanlık sınıflandırması mecbur tutulmuyordu, sadece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yani belediyeden alınan belge zorunlu tutuluyordu. Şimdi ise bu yasayla birlikte belediyeden alınan belge, artı bakanlık sınıflandırma belgesi zorunlu tutuluyor. Yani belediyeden alınan belge kalkmıyor. O zaten olmazsa olmazı. Üzerine ilave olarak bakanlığın sınıflandırma belgesi alma şartı geldi. Orada yanlış algı bilinçli yaratılıyor, özellikle muhalefet tarafından. Kesinlikle belediyenin haklarıyla ilgili bir şey yok. Zaten iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yangınla ilgili bir ruhsat ve statik, imar vesaire gibi içerikleri içeriyor ağırlıklı olarak. Bakanlık belgesinin de birinci kuralı belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması. Zaten bu ruhsatı almazsanız bakanlık size herhangi bir sınıflandırma yapmıyor" diye konuştu.'HERKES ARTIK KURALLARA RİAYET EDECEK'

Kural dışı çalışan bazı otellerle ilgili basında çeşitli haberlerin çıktığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Özellikle İçişleri Bakanlığı genelgelerine, Sağlık Bakanlığı genelgelerine uymayan, çok büyük ağırlıklı olanı bakanlık sınıflandırma belgesi olmayanlar. Maalesef belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verdikten sonra rutin bir denetim yapmıyor belediyeler. Rutin denetimler, düzenli denetimler bakanlık tarafından yapıldığı için, bakanlık da sadece kendinden belgeli olanları denetlediği için. Şimdi bu yasal denetlemeyle birlikte herkese bakanlıktan da belge alma mecburiyeti geliyor. Bununla birlikte herkes artık kurallara riayet edecek. Olması gerektiği gibi sınıflandırması yapılacak. Yani herkes yıldızını alacak. Sınıflandırma şekline uygun koşulara sahip olmayanlar da basit belge dediğimiz belge alacaklar. Bu şekilde sistem daha kontrollü yürüyecek" dedi.


Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti
Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti
Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti
Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti
Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti

Mehmet Nuri Ersoy, COVIRAN Bereket, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan taksicilere bayram ziyareti - Son Dakika


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