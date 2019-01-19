Bakan Ersoy'dan Turizmcilere: Kışın Peynir Ekmek Fiyatına Otel Veriyorsunuz

ANTALYA'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz.

ANTALYA'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) her ay düzenlenen geleneksel olağan toplantısının konuğu oldu. Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2018 yılı ve 2019 öngörüleriyle sektör sorunları ele alındı. Toplantının açılışında AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.



TÜRKİYE DÜNYADA ALTINCI SIRADA



Türkiye'nin 2018 yılında dünya ortalamasının üzerinde bir oranla yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Erkan Yağcı, Türkiye'nin dünyada en çok ziyaret edilen ülke sıralamasında altıncı olduğunu, turist sayısındaki başarısını gelirde yakalayamadığını, bu alanda ilk 10'a girilemediğini anlattı. Başkan Yağcı, dünyadaki kişi başı turist harcama ortalaması 1000 dolar iken, Türkiye'de bu rakamın 681 dolar olduğunu kaydetti.



ANTALYA AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ



Dünyada 1,3 milyar olan turist sayısının 2030'da 2 milyara çıkacağını kaydeden Yağcı, tahmine göre 2018'de ise Türkiye'nin 40 milyonu yabancı, 6 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaşlar olmak üzere toplamda 45 milyon civarında turist sayısına ulaşacağını söyledi. Antalya'nın 13 milyon 642 bin turist sayısını yakaladığını belirten Yağcı, "En iyi yıl oldu, çok büyük bir başarı. Antalya, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'da en fazla ziyaret edilen üçüncü şehir oldu" dedi.



2019'DA CİDDİ BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye'nin turizmde 2018'de yakaladığı ciddi büyümeyi 2019'da da sürdüreceğini öngördüklerini belirtti. Bu hızlı büyümenin devam etmesi halinde büyümeden kaynaklanan kapasite sorunlarını karşılayabilmenin en önemli sorun olacağını belirten Bakan Ersoy, "Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali kapalı ve bu fırsatı değerlendirerek olası kapasite sorunları dikkate alınarak ciddi bir yatırıma başlandı. TAV, işletmeye açık terminalde kısmi tadilatlarla 2019'daki olası duruma hazırlanıyor. 2019'daki personel sayısında da yüzde 30 artış öngörüyorlar. Antalya, yaz sezonuna ciddi bir sıkıntı yaşanmadan hazır olacak" diye konuştu.



TÜM KIYILARDA ARITMA TESİSLERİ YENİLENİYOR



Altyapıyla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve sektörle Bakanlık olarak çalışmalar yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, 2020'ye kadar Belek ve Kemer'de arıtma tesislerinin tamamen yenileceğini, bu modelin Side, Alanya, Ege sahilleri olmak üzere tüm kıyılarda yaygınlaştırılacağını söyledi.



ARTIK GELİRİ KONUŞUYORUZ



Sektörde artık turist sayısından çok gelirin konuşulmaya başlandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "En büyük sıkıntımız buydu. Patronlar müdürlerine otele girdiğinde ilk sorusu doluluk olurdu. Artık soruyu değiştiriyorlar; 'Bugün kişi başı gecelik fiyatınız ne oldu?' Artık kişi başı gelire konsantre olmamız, daha sonra doluluğa konsantre olmamız gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turist geçmemiz gerekiyor. Turizm treninde biz en arka vagonlardan en ön vagonlara doğru ilerliyoruz" dedi.



'KIŞIN PEYNİR EKMEK FİYATINA OTEL VERİYORSUNUZ'



Otelde çok sayıda yatak bulunmasıyla büyük turizmci olunamayacağı söyleyen ve nitelikli turizm değişimiyle ilgili zor bir süreç ve çalışma gerektiğinden bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:



"5 yıllık bir programla eğer biz bunu başarırsak, gerçekten çok zor bir işin altından kalkmış olacağız. En önemli nokta, 2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Bakacağız kontratlarınıza tek tek, artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor. Ama fiyat artırarak olmuyor, mutlaka konseptinize ve fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz lazım."



NİTELİKLİ TURİZM NİTELİKLİ PERSONELLE OLUR



İkinci önemli nokta olarak nitelikli turizmin, nitelikli personelle olabileceğine dikkat çeken Ersoy, Antalya'da oda başı personel ortalamasının 0,6 olduğu ve bunun aşamalı oda başı 1 personele denk gelecek şekilde turizm planlamasının yapılması gerektiğini söyledi. Personel lojmanlarında da birçok şeyin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Personel nitelikli ve kalıcı hale getirilmeli" dedi.



11 TURİZM MESLEK LİSESİ DÖNÜŞÜYOR, ÜÇ LİSAN MECBURİ



Nitelikli personel konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde turizm meslek liselerindeki yeni projeyi de anlatan Bakan Ersoy, 76 turizm meslek lisesinden ilk etapta 11'i ile otel gruplarının protokol yaptığını kaydetti. Bakan Ersoy, "Bu liseler kolej statüsüne getirildi. Turizmde en önemli şey lisan bilmek ve en az üç lisan eğitimi alacaklar. Okulların müfredatları değiştiriliyor ve İngilizce, Rusça mecburi lisan, artı bir tane de seçmeli lisan getiriyoruz. Almanca, Fransızca, Çince, Arapça olabiliyor. MEB ile buluştuk ve 11 okulu bu yıl itibarıyla devreye alıyoruz. Uygulamadaki aksaklıkları görüp, hızlı bir şekilde düzeltip, önümüzdeki sezon 11 okulla başladığımız rakamı ihtiyaç kadar artıracağız" diye konuştu.



4-5 YILDA 100-150 BİN NİTELİKLİ, ÜÇ DİL BİLEN PERSONEL



Bu konseptin turizm meslek liseleriyle sınırlı olmadığını, mevcut diğer meslek liselerinin de ihtiyaç varsa turizm meslek lisesine çevrilebileceğini kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, "Bunların ismi de değişiyor; maarif mi olur, kolej mi olur bilemiyorum. Gerçek anlamda uygulamalı ve otel yöneticileri tarafından yetiştirilmiş, turizmin ihtiyacına cevap verecek personel yetişecek. İkincisi 20 Nisan-20 Ekim tarihlerindeki eğitim sırasında eğitimini otelde göreceğinden sezonluk personel ihtiyacını da ciddi bir şekilde karşılayacak. Öngörülerimize göre 4-5 yıl sonra 100-150 bin otel personeli düzenli olarak istihdam edilebilecek. Öğrenciler açısından da çok iyi, üç tane lisan bilecek ve turizm yapmasa bile toplum açısından da çok faydalı gençler yetişecek" dedi.



DÖRT HAVALİMANINDAN THY'DEN 80 DİREKT SEFER BAŞLIYOR



Nitelikli turizmde en önemli şeylerden birinin nitelikli ulaşım olduğuna da dikkat çeken Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol yapıldığını ve Nisan ayı itibarıyla business class'lı tarifeli seferlere Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarından uçuşların başlatılacağını söyledi. İlk etaptaki plana göre 67 olan sefer sayısının 80'e çıkarılması kararı alındığını da belirten Bakan Ersoy, "Londra 4'tü, 7'ye çıktı. Almanya'dan gelen hatlar haftada 2'ydi ve 7'ye çıkaracağız. Hedefimiz aşamalı bir şekilde 2023'e kadar haftalık 500 sefer Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e hem Avrupa'dan hem Körfez ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden direkt seferleri başlatmak. Hem tarifeli yolcuları hem busines class yolcuları bizim nitelikli turizm hedefimize ciddi şekilde hitap ediyor. Şubat ayının sonuna kadar bütün hatlar açılmış olacak" diye konuştu.



TURİZM GELİŞTİRME BİR AYDA FONU KURULUYOR



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm geliştirme fonunu da bir ay içinde hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Ersoy, dünyada en çok gelir elde eden 10 ülkenin 7'sinde veya ilk 10'a giremediği halde hak ettiğinin çok üzerinde turizm geliri elde eden ülkelerde turizm geliştirme fonu ve global havayolu olduğunu dile getirdi. Ersoy, şöyle dedi:



"Global havayolumuz vardı ama istediğimiz yere uçmuyordu ve Nisan ayından itibaren istediğimiz yere uçmaya başlıyor. Fonla ilgili de çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp devreye alacağız ve ikinci kilit sorunumuzu da çözmüş olacağız. '5 yıl içinde turist harcamasında 1000 dolara geleceğiz' diyoruz. Yeni hedefimiz bu. Hem turist sayısını artırmaya devam edeceğiz hem de gelirimizi 1000 dolara getireceğiz."



HAVALİMANINDA İNCELEME



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ziyaretinde, Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali'nde kış dönemi nedeniyle işletmeci firma TAV Havayolları'nın gerçekleştirdiği yeni yatırım ve düzenlemelerle ilgili inşa ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. İkinci Dış Hatlar Terminali'nin Nisan ayından sonra tamamlanması hedefleniyor. - Antalya

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