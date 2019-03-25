Bakan Ersoy'dan Turizmcilere Yasa Müjdesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı turizm yasasının güncellenip hazirandan önce meclisten geçirileceğini belirterek, yasanın yeni haliyle hayata geçirilmesiyle sorunların çok büyük kısmının da çözüleceğini kaydetti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı turizm yasasının güncellenip hazirandan önce meclisten geçirileceğini belirterek, yasanın yeni haliyle hayata geçirilmesiyle sorunların çok büyük kısmının da çözüleceğini kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) konuğu olarak, Antalya'da sektör temsilcileriyle biraraya geldi. Bakan Ersoy ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde turizmin stratejik sektör kabul edildiği ve bu yüzden çok ciddi yatırım yapılacağını belirten Bakan Ersoy, gerekli yasal düzenlemelerin de acil şekilde hayata geçirileceğini kaydetti. Ersoy, "Zaten bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da turizmci birini, turizm bakanı olarak atadı. Turizmin başkenti Antalya'da rakamlar çok büyük. Geçen sene 14 milyona yakın turist aldı. Turizm stratejik sektör ilan edildikten sonra Türkiye'nin turizm hedeflerini yukarıya çektik. 50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar gelir hedefini 70 milyar dolara çıkardık. Bu bağlamda da Antalya olarak 14 milyonda kalmayacağız ve hızlı bir şekilde 5 yıl içinde 20 milyon üzerinde turisti Antalya'ya nasıl getiririz, ona konsantre olacağız" dedi.



NİCELİKLİ TURİST YANINDA NİTELİKLİ TURİST



Antalya'da öncelikli hedefin turist sayısı ve gelirini artırmak olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Nicelikli turizmden vazgeçelim demiyoruz ama nicelikli turistin yanında konaklama dışı geliri yüksek olan nitelikli turisti de Antalya'ya kazandırmak istiyoruz. Bu şekilde sadece sektörün bazı paydaşlarının değil, Antalya toplumunun tamamının, halkın ve esnafın da turizmden daha çok gelir elde etmesi ve yararlanmasını istiyoruz. Antalya'da sürdürülebilir kalıcı bir turizm ortamı yaratmak istiyoruz" dedi.



'ANTALYA VE TÜRKİYE OLARAK KAZANACAĞIZ'



Antalya'nın turizm için gerekli bütün altyapı ve olanaklara sahip olduğunu belirten Ersoy, "Önemli olan kazandığımız değerleri kaybetmeden bunlara rekabetçi yeni değerleri de katarak Antalya'yı dünyanın sayılı turizm kentlerinden biri yapmak. Mümkünse ilk turizm şehri arasına sokmak. Bu da sadece klasikleşmiş turizm anlayışımızla bundan sonrası için mümkün değil. Daha sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen, yeni politikaları hayata geçirmemiz lazım. Turizmi Antalya'nın sektörü haline getirmemiz lazım, sadece turizm sektör paydaşlarının değil. Bunu başardığımızda hızlı bir şekilde hep beraber Antalya ve Türkiye olarak kazanacağız" diye konuştu.



1618 SAYILI YASA YAZDAN ÖNCE DEĞİŞECEK



Bakan Ersoy, seyahat acenteleri ve tur operatörlerini sevindirecek bir haber verdi. Sektörün 46 yıllık bir yasası olduğunu belirten Ersoy, "1618 sayılı yasa. TÜRSAB'la beraber bir noktaya kadar yasayı geliştirdik. İkinci aşamada da sektör ve sizin diğer dernek temsilcileriyle biraraya geldim bakan olarak. 10'a yakın temsilciden görüşler alındı ve onların görüşleri doğrultusunda son bir düzenleme daha yaptıktan sonra, nisan ayı içinde yine dernek temsilcileriyle toplu olarak yasanın son halini tartışıp en kısa sürede meclise gitmesini sağlayacağız. Hedefimiz yaz başlamadan önce haziran ayından önce inşallah 1618 sayılı yasayı yeni haliyle hayata geçirmek ve sorunların çok büyük kısmını da bu şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi sürat üzerine kurulu, zaten süratli olmayan kimsenin bu sistemde yeri yok. O yüzden ne kadar talebiniz, isteğiniz, arzunuz varsa temsilcileriniz ve TÜRSAB üzerinden bize ulaştırın. Yapılabilecek ne varsa hızlı bir şekilde hayata geçiririz" dedi.



'SEKTÖR OLARAK TARİHE GEÇMEMİZ LAZIM'



Turizm sektörünün Türkiye için yeni dönemde stratejik sektör ilan edildiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Şimdi öyle bir rüzgar yakaladık ki turizmciler olarak, devlet ve millet olarak herkes turizme inanıyor ve biz bu rüzgarda en hızlı şekilde yol almalıyız. Hiçbir fırsatı kaçırmamamız lazım, turizmi hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım. Burada rüzgarımızı kesecek, morali bozacak, yönetimi küstürecek hiçbir şey de yapmamamız lazım. Biz devlete olan inancımızı özellikle 31 Mart'ta kanıtlayıp, devlet tarafından verilen bu desteğin takdir edildiğini göstermemiz, ispat etmemiz lazım. Bu süreçte en hızlı yol olan, hedeflerine en hızlı ulaşan sektör olarak tarihe geçmemiz lazım. Çünkü bize tarihi bir fırsat, imkan verildi. Biz de bunun hakkını, karşılığını verip değerlendirip sonuca gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.



YATIRIMLARDA TURİZM ÖNCELİKLİ



Belediyenin yatırımlarını anlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Turizm sektöründe belki de en çok yatırım yapan kurum ve kuruluşlardan biriyiz. Gerek altyapı gerek üst yapı yatırımlarının birçoğu turizm sektörünü direkt ilgilendiriyor. Bugün 32 arıtma tesisi olan bir belediyeyiz. 640 km sahile sınırı olan bir şehrimiz var ve 1 milimetreküp suyu denize arıtılmadan göndermiyoruz. Denizimiz en büyük sermayemizse, bu arıtma tesislerimizle denizi en güzel şekilde koruyacağız. Bugün 197 mavi bayrakla dünya birincisiyiz. Mavi bayrak uluslararası bir kuruluş tarafından dağıtılıyor ve sadece temiz bir denizi değil, düzenli bir çevreyi de ifade ediyor. Vizyon projeler diye tanıttığım bütün projelerde hep turizmin önceliği sözkonusu" dedi.



ANTALYA 2019'DA 15 MİLYONU AŞACAK



Antalya'nın 2019 yılında 15 milyonun üzerinde turist ağırlayacağına inandıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "Hepimiz muhteşem değerlere sahip Antalya için kişi başı harcamaları yükseltmek ve yüksek gelir düzeyine sahip daha fazla yabancı misafiri çekmek için ortak akıl ve vizyonla çalışmaya devam ediyoruz. 'Yeteri kadar nedeniniz varsa yapamayacağınız hiçbir şey yoktur' diye bir söz var. Antalya'nın hedefine ulaşmak için yeteri kadar nedeni ve gücü var. Sektörümüzde çok başarılı bir bakanımız, harika bir valimiz ve Antalya sevdalısı tecrübeli bir belediye başkanımız var. 2019 sezonunu açtığımız bugünlerde herkese bereketli, başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.



- Antalya

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