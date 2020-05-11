Bakan Ersoy'dan Vakıf Haftası mesajı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vakıf Haftası'nı Ramazan ayının bu kutlu günleri içerisinde idrak ederken, vakıf anlayışını var eden yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi değerler şüphesiz daha iyi anlaşılacak, daha derinden ve güçlü hissedilecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında vakıf kültürünün önemini vurgulayan Bakan Ersoy, "Vakıf kültürü, merhamet toprağında filizlenmiş ve serpilmiştir. Çünkü merhamet yaşatmaktır. Yaşamı; değerini yücelterek, koşullarını her daim daha da iyileştirerek, hiçbir ayırım ve fark gözetmeksizin korumaktır. Vakıf kültürümüz o denli derin ve zengindir ki özünü teşkil eden bu yaşatma çabası sadece insanı ve diğer canlıları değil, emek ve alın teriyle hayat bulmuş kurumları ve yapıları da kapsar. Açıktır ki medeniyetimizin değerleri ile şekillenmiş olan vakıf kültürümüz, insanın tüm iyi hasletlerinden beslenen fikir ve düşünceleri ile bunlardan vuku bulan eserleri de muhafaza ederek, beşerin hem bedenini hem ruhunu korumayı başarmıştır. Aziz milletimizin sahip olduğu bu yüce değerler bugün de dün olduğu kadar güçlü ve vazgeçilmezdir. Dünyanın içinden geçtiği ciddi sağlık sınavı başta olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal tüm küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin ürettiği insan merkezli politikalara ve yürüttüğü çalışmalara baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz" dedi.

Vakıf Haftası'nın Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan Ersoy, "Vakıf Haftası'nı Ramazan ayının bu kutlu günleri içerisinde idrak ederken, vakıf anlayışını var eden yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi değerler şüphesiz daha iyi anlaşılacak, daha derinden ve güçlü hissedilecektir. Bizlere düşen bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara eksiksiz olarak aktarmaktır. Ramazan ayının ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmişten bugüne vakıf medeniyetimizi yükselten ve yücelten tüm merhametli gönülleri saygıyla selamlıyor, her birine en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA