ANKARA Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, teknoloji meraklılarının uğrak yeri olan fuarı gezdi. Ersoy, yetkililerden fuar hakkında bilgi alarak, öğrenciler ile sohbet etti. Bakan Ersoy, özellikle hidrojen ile çalışan 'Hidroket' adlı aracı inceleyip, bilgi aldı.