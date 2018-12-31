Bakan Ersoy'dan Yeni Yıl Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirilen 2018'in ardından 2019'a umutla baktıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirilen 2018'in ardından 2019'a umutla baktıklarını bildirdi.



Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:



"Kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirdiğimiz 2018'in ardından 2019'a umutla bakıyoruz. Bu umutların gerçeğe dönüşeceği sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun."

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