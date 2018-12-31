Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Yeni Yıl Mesajı

Bakan Ersoy'dan Yeni Yıl Mesajı

6 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirilen 2018'in ardından 2019'a umutla baktıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirilen 2018'in ardından 2019'a umutla baktıklarını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Kültür, sanat ve turizmde önemli kazanımlarla geçirdiğimiz 2018'in ardından 2019'a umutla bakıyoruz. Bu umutların gerçeğe dönüşeceği sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:47 Kaynak: AA

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