Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı: "2021 hızla yükselişe geçtiğimiz bir yıl olacaktır - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı: "2021 hızla yükselişe geçtiğimiz bir yıl olacaktır

26.01.2021 12:30
Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle: "Bütün insanlık açısından tarihimize, belleğimize ve tecrübelerimize silinmeyecek izler bırakan 2020 yılını artık geride bırakıyoruz. Kovid-19 ile hayatımızda birçok farklılık yaşadık ve farkındalıklar edindik; dilimizden alışkanlıklarımıza yeni sözler, yeni rutinler kalıcı olarak yaşantımıza girdi. Bu istisnai süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduk.

Bu dönemin küresel ölçekte en olumsuz etkilediği alanlardan biri şüphesiz kültür ve turizm oldu. Ancak biz, hem ilgili Bakanlıklarımızın güçlü desteği hem de sektör paydaşlarımızın Bakanlığımızla birlikte cesaretle yürüttüğü ortak hareket ve işbirliği neticesinde, önde gelen rakiplerimize nispeten yeni normale ayak uydurmakta çok daha iyi bir performans sergiledik. "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile dünyaya örnek teşkil eden son derece başarılı bir uygulamayı muntazam şekilde hayata geçirdik. Bu sayede uluslararası paydaşlarımız ve kamuoyu nezdinde Türkiye'nin güvenirliğini, prestijini ve marka değerini daha da yükseltmeyi başardık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser salonundan Galata Kulesi ve Resim Heykel Müzesine, Bodrum Kalesi'nden Sümela Manastırı'na ülkemizin dört bir yanında kültür ve sanat projelerimizi sürdürdük ve halkımızın hizmetine sunduk.

Şimdi inşallah salgın sınırlandırmalarını geride bırakarak, bütün gücümüzle hedeflerimize yürüme vakti gelmiştir. 2021 hızla yükselişe geçtiğimiz ve ardından 2023 hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır. Hep birlikte el ele, omuz omuza ilerlediğimiz müddetçe, geleceği daima bugünden daha iyi yapabileceğimize dair sarsılmaz inancımı bir kez daha paylaşıyor, bu iradenin yegane dayanağı olan aziz milletimizin yeni yılını sağlık, huzur ve refah içerisinde bir 2021 temennisiyle kutluyorum."

Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı: '2021 hızla yükselişe geçtiğimiz bir yıl olacaktır - Son Dakika Magazin


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