Bakan Ersoy, Datça'da Osmanlı döneminden kalan batığa dalış yaptı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan mevkiinde bir yıl önce başlatılan arkeolojik su altı kazısında Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen batık gemiye dalış yaptı.

Kızlan koyunda 3 metre derinlikte bulunan ve 24 metre boyundaki su altı batığında sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bakan Ersoy dalış gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, kazı çalışmaları ile ilgili olarak kazı çalışmasını yürütün Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'tan bilgi aldı.

Kazı Başkanı Öztaş, "Gemide kendi dönemine malzemeler alınmış olsa da gömülen ve batığın içerisinde gömülmüş çok sayıda malzemeye rastladık. Gemi muhtemelen Osmanlı döneminde batmış. Özellikle Tunus, Mısır belki İstanbul üçgeninde bir şekilde seyahat etmiş ve bu malzemeleri taşıyan bir gemi olarak karşımızda bulunuyor" dedi.

Türkiye arkeolojisi açısından dünyanın en önemli ülkeleri içinde ilk sırada geliyor. Çok önemli batıklar var Türkiye genelinde. Bugün kazı başkanımız ile bir dalış yapacağız. Bu batıklar nedeniyle dalış turizmini de yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü bu konuda Türkiye hak ettiği payı alamıyor" dedi.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)