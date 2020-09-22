Bakan Ersoy: "Devletimizin sunduğu tüm imkanlar günün şartlarına göre geliştirilmekte ve... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salondan ayrılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında düzenlenen "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı"na katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:30 - Kaynak: AA
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