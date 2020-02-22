Bakan Ersoy, "Doğu Ekspresi" ile Sarıkamış'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 'Doğu Ekspresi' ile Sarıkamış'a geldi - Son Dakika

Bakan Ersoy, "Doğu Ekspresi" ile Sarıkamış'a geldi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a geldi.

Bakan Ersoy,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a geldi.


Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan ile Milletvekili Yunus Kılıç ve gazetecilerle uçakla İstanbul'dan Erzurum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'dan da Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a geçti. Sarıkamış Tren Garı'nda Bakan Ersoy'u Vali Türker Öksüz, Kaymakam Recep Koşal, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve turizmciler tarafından karşılandı.


Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne geçti. Bakan Ersoy, burada bir otelin toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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