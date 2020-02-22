Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile yolculuk yaptı - Son Dakika
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Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile yolculuk yaptı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'a seyahat etti.

Bakan Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'a seyahat etti.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan ile Milletvekili Yunus Kılıç ve gazetecilerle uçakla İstanbul'dan Erzurum'a gelen Ersoy, Erzurum Havalimanında Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz tarafından karşılandı.

Ersoy, daha sonra beraberindekilerle Erzurum Garı'na gelerek, TCDD Müzesini gezdi.

TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt'tan müzedeki eserler hakkında bilgi alan Ersoy, şeref defterini imzaladı.

Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitmek için Arslan, Kılıç ve gazetecilerle Ankara-Kars seferini yapan ve son yıllarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi'ne bindi.

Trende cep telefonuyla özçekim yapan Ersoy, daha sonra gazetecilerle sohbet etti.

Doğu Ekspresi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:10 Kaynak: AA
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