Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
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