Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)
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Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
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Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine katıldı (3)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Doğu Ekspresi, Güncel
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