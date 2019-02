Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi Treniyle Kars'a Gelip Ani Harabeleri'ni Gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi treniyle geldiği Kars'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri'ni gezdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi treniyle geldiği Kars'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri'ni gezdi. Bakan Ersoy, Ani'de yapılan kazı çalışmalarının en az 6 aya çıkarılacağını ve ekip sayısının artırılacağını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, dün Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde turizm sektörüyle ilgili toplantıya katıldı. Bakan Ersoy, toplantının ardından saat 14.30'da Doğu Ekspresi treniyle Kars'a hareket etti. Ersoy'u istasyonda Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokol üyeleri uğurladı.



Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen Bakan Ersoy, tren istasyonunda Kars Valisi Türker Öksüz, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın tarafından karşılandı. Ersoy, Sarıkamış Tren İstasyonu'ndan kayak merkezindeki otele geçti. Bir süre dinlenen Bakan Ersoy, daha sonra turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.



Geceyi kentte geçiren Ersoy, bugün sabah saatlerinde 19'uncu yüzyılın sonlarında, Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü'nü gezip, yetkililerden bilgi aldı.



'HER AY DÜZENLİ ÖDENEK AYIRACAĞIZ'



Bakan Ersoy, buradan Türkiye- Ermenistan sınırına yakın Arpaçay Nehri kenarındaki Ani Harabeleri'ne geçti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri'ni gezen Ersoy, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ani Harabeleri'nde her yıl haziran ve temmuz aylarında 45 gün yapılan kazı çalışmalarının süresini en az 6 aya çıkaracaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Kars gezimiz devam ediyor. Bugün de Ani Harabeleri'ni gezdik. Ani Harabeleri hem Kars hem Türkiye için çok önemli bir yer. Kazı yerleri sürelerinin 12 aya çıkarılması ile ilgili 1 Mart'tan itibaren protokolle hayata girecek yeni bir projemiz var. Tabi Kars gibi mevsimsel nedenlerden dolayı bazı yerlerde bunu 6 aya uzatıyoruz. Ani Harabeleri'ndeki kazının daha hızlı yapılabilmesi ve daha iyi projelendirilmesi ve bütçe yaratılması için kazı başkanından proje istedim. Çalışmayı tamamlayıp getirecekler. Önümüzdeki günlerde Ani Harabeleri'nde 6 ay kazı programına alacağız. Hem süresini uzatacağız hem de kazıda çalışacak profesyonel arkeolog, sanat tarihçisi sayılarını artıracağız. Her ay düzenli ödenek ayırarak destekleyeceğiz" diye konuştu.



Ani Harabeleri Kazı Başkanlığı'nı yapan, Pamukkale Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Fahriye Bayram ise "Ani, Anadolu'nun Türkleşmesinde kilit noktalardan birisiydi. Şimdiye kadar biraz ihmal edilmiş durumda. Sayın Bakan'ımızın açıkladığı projeyle daha çabuk ve korumacı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



- Kars

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları

İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli

Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi