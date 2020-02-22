Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti - Son Dakika

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti

13 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti.

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u uçakla geldiği Erzurum Havalimanı'nda, Vali Okay Memiş karşıladı. Bir süre Erzurum'da kalan Bakan Ersoy, daha sonra tren garına geçti. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt'un gar müzesindeki eserler hakkında bilgi verdiği Bakan Ersoy, beraberinde eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Doğu Ekspresi'ne bindi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3,5 saat sürecek yolculuk ile ulaşacağı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler ile bir araya gelecek.


Doğu Ekspresi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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