Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Dünya 5'ten Büyüktür Gerçeğine Göre Politika ve Proje Üretmekten Vazgeçmeyeceğiz"

Bakan Ersoy: "Dünya 5'ten Büyüktür Gerçeğine Göre Politika ve Proje Üretmekten Vazgeçmeyeceğiz"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Ankara buluşmasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Ankara buluşmasına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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