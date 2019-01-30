Bakan Ersoy: "Dünya 5'ten Büyüktür Gerçeğine Göre Politika ve Proje Üretmekten Vazgeçmeyeceğiz"
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Ankara buluşmasına katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Ankara buluşmasına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:29 Kaynak: AA
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