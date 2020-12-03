Bakan Ersoy: "Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye"

03.12.2020 12:33
Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinema ve dizi sektörü Türkiye'de çok gelişmiş durumda, özellikle dizi filmler konusunda dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinema ve dizi sektörü Türkiye'de çok gelişmiş durumda, özellikle dizi filmler konusunda dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi arasında "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği Anlaşması" imzalandı. Bakan Ersoy ve konuk Bakan Dumoshi, bakanlıktaki görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Kosova Cumhuriyeti'nin tarihsel, kültürel bağlarının çok eskiye dayandığını, halkların kendilerini birbirlerine çok yakın hissettiğini, kardeş gibi gördüğünü dile getiren Bakan Ersoy, "Bakanlığımız birimlerinden TİKA tarafından da bu bağlamda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek, ortak tarihi yapılarımızı, geçmişimizi daha kuvvetli hale getirmek için birçok proje desteklenmekte. Bugüne kadar 665 tane proje TİKA kuruluşumuz tarafından gerçekleştirildi. Bundan sonra da yeni projelere devam edeceğiz. Özellikle ortak mirasımızı temsilen Osmanlı döneminden kalma yapılarımızdan tutun da kültürel faaliyetlerimiz ve Kosova'nın ihtiyaç duyduğu bazı faaliyetlerin TİKA tarafından yapılması devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Kosova'yla hem de Balkanlar'la olan ilişkilere çok önem verdiğini dile getiren Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova Prizren'deki açılışlara katıldığını hatırlattı. Kültür alanında yeni bir yol daha katettiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Sinematografik işbirliği anlaşmasını hükümetler arasında imzalıyoruz. Sinema ve dizi sektörü Türkiye'de çok gelişmiş durumda, özellikle dizi filmler konusunda dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye. Bu vesileyle Türkiye, hem halkını, hem sosyal yaşamını, hem kültürünü, hem Türkiye'nin coğrafyasını bütün dünyaya tanıtma fırsatı buluyor" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, anlaşma sayesinde iki ülkenin ortak prodüksiyonlarında da aynı verimliliği ve kaliteyi yakalayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Konuk Bakan Dumoshi ise, Türkiye'de misafir olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilk anlaşma olmadığını söyledi. Dumoshi, TİKA'nın her zaman yanlarında olduğunu, halen de olmaya devam ettiğini belirterek, "Her konuda, her alanda bu şekilde, bu anlaşmadan sonra da devam edeceğimizi umut ediyoruz. Teşekkürler" dedi.

Konuşmaların ardından "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

(Mevlüt Hasgül - Nurullah Geylani/İHA)

Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye
Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye
Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bakan, Film, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye' - Son Dakika


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