Bakan Ersoy: " (Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi) 10 aylık süreçte proje sonuçlanacak" - Son Dakika

Bakan Ersoy: " (Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi) 10 aylık süreçte proje sonuçlanacak"

İZMİR - 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi' ile ilgili basın toplantısı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin plan aşamasına geldiğini söyleyerek önümüzdeki 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını söyledi.

'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' ile ilgili basın toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşti. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Toplantıda, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

"10 aylık süreçte proje hazırlanıp sonuçlanacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi - Çeşme etabının yaklaşık 9 aydır gündemde olduğunu söyleyerek başlangıçta bilgi kirliliği ve yanlış algıların oluştuğuna dikkat çekti. Ersoy, "Ben projenin şeffaf yürütüleceği konusunda söz vermiştim. Önemli etapları tamamladık. Plan aşamasına geldik. Bu projenin tanıtımı için ekip oluşturduk. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte geleceğin 50 yılı için hangi konseptlerin proje içinde yer alması gerektiği konusunda tartıştık ve mutabakatlar sağladık. Bundan sonra proje çalışma grubu belirlenen konseptlerin, doğaya ve çevreye saygılı biçimde araziye yerleştirilmesini paylaşımcı biçimde yapacak. Şeffaflık politikamız gereği düzenli olarak dışardan ziyaret eden herkese bilgilendirmeler yapılacak. 10 aylık süreçte proje hazırlanıp sonuçlanacak" dedi.

Proje grubunu İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve İZTO'nun önerisi ve mutabakatı ile oluşturduklarını ifade eden Ersoy şöyle devam etti:

"Ben de düzenli olarak gelmeye devam edeceğim"

Önümüzdeki 10 ay boyunca her ay toplantı yapılacağını dile getiren Bakan Ersoy, "Çalışma grubu 100 bin ölçekli çevre düzenleme planı hazırlayacaklar. 25 bin ölçekli nazım imar planı hazırlayacaklar. 1/ 5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayacaklar. Ekolojik yaşam planı ve konsept planı hazırlayacaklar. Genel tasarım yaklaşım raporu, kavramsal şemalar, genel kullanım alanları kurgusu, yerleşme yoğunluğu etüdü, 3 boyutlu görseller ve detaylar hazırlanacak. Çevre raporu ve ekolojik araştırma ile değerlendirme raporu oluşturulacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan 3 adet ulaşım etüt raporu hazırlanacak. Deniz suyundan içme kullanım suyu temini fizibilite raporu da oluşturulacak. Bu 10 aylık süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Ben de düzenli olarak gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Başkan Soyer: "Doğaya saygılı, doğayla uyumu öne çıkartan gelişim ve büyüme hedefimiz var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, projeyle ilgili olarak bugüne kadar şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Soyer, "Herkesin önceliği farklı olabilir. Bu nedenle ortak akıl hareket etme hikayesi her şeyden daha önemliydi. Bundan sonraki 10 ayda 1/100 binliklerden ekolojik değerlendirmelere bir çok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Doğaya saygılı, doğayla uyumu öne çıkartan gelişim ve büyüme hedefimiz var. Ege'nin Türkiye'deki turizm payını yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıkartmayı hedefleyen bir yaklaşım var. İlkeleri içeriği konusunda mutabakat çerçevesinde üzerimize düşen neyse hassasiyetleri gözeterek yarımadanın doğal zenginliklerini koruyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Soyer projeyle ilgili daha önce 'Kafama takılan noktalar var' açıklamasının hatırlatılması üzerine "Bu ölçekteki projelerde sorular bitmez. Ortada bitmiş bir proje yok. Biz bazı konularda mutabıkız. Ama içinin nasıl doldurulacağı konusunda tartışılacak. Bakanımız yolunu açıyor. Biz İzmir olarak devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Bu proje grubu İzmir, Ege için Türkiye için çok güzel şeyler yapacak"

Toplantıda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da gelinen noktanın Türkiye'ye örnek olacağını dile getirerek projenin tüm Çeşme ve bölgeyle birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Oran, "Ortak akıl ile Çeşme'de doğayı koruyarak 60 ile 90 gün arasına sıkışmış bir turizm sezonunu bütün bir yıla yayılmasıyla ilgili projede mutabık kaldık. Bugüne kadar gelinen noktada hem biz hem de büyükşehir belediyesi olarak her aşamaya imzamızı atarız. Bundan sonra ortak akılla bu proje grubu İzmir, Ege için Türkiye için çok güzel şeyler yapacak" açıklamasında bulundu.