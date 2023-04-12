BAKAN ERSOY: EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 3'ÜNCÜ ÜLKE OLMAYI BAŞARDIK

EMITT 26'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı EMITT'in açılış programına katıldı. Bakan Ersoy, 'Biz en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmayı başardık. Hem krizi çok iyi yönettik hem de kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk. Paylaştığımız rakamlar Türkiye'nin turizmde süper lige yükseldiğini gösteriyor. 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah bu hedefleri birer birer tutturacağız" dedi.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı ? EMITT, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu yıl 26'ncısı düzenlenen fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, birçok ilin valisi, kaymakamları, belediye başkanları, çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı.

"EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 3'ÜNCÜ ÜLKE OLMAYI BAŞARDIK"

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Türk turizminin salgından çıkış döneminde büyük bir atılım gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, 'Ve çıkışımızı başarıyla sürdürmekteyiz. 2022 yılına başlarken 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefi yıl içinde 3 kez yukarı doğru revize ettik. Yıl sonuna geldiğimizde turizm gelirlerimiz 46.3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51.4 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.2019'a göre 2022 sonunda bu rakamların ancak yüzde 70'ine ulaşılabilirken, biz en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmayı başardık. Hem krizi çok iyi yönettik hem de kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk" dedi.

"RAKAMLAR TÜRKİYE'NİN TURİZMDE SÜPER LİGE YÜKSELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kişi başına gecelik harcamayı artırdıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, 'Bütün bu rakamlara baktığımızda hem toplam gelirde, hem de gecelik harcamada Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış olduğumuzu da görüyoruz. 2023'te kişi başı gecelik harcamayı 95 dolara, 5 yıl içinde yani 2028'de de 118 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Paylaştığımız rakamlar Türkiye'nin turizmde süper ligine yükseldiğini gösteriyor. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah bu hedefleri birer birer tutturacağız" ifadelerini kullandı.

"HOLLYWOOD İLE ORTAK YAPIM DİZİ VE FİLMLER ÜRETEREK YAYINLANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Turizmde pazar çeşitliliğine öncelik verdiklerini, gelecek dönemde turizmde nicelikten çok niteliğe yöneleceklerini belirten Bakan Ersoy, 'Bir yandan mevcut stratejik pazarlarımıza odaklanmayı sürdürürken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika'da, Uzakdoğu'da, Asya ve Körfez ülkelerinde gelişmeye odaklanacağız. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde tanıtımı çok daha profesyonel şekilde yapıyoruz. 2018'de sadece 1 tanıtım filmimiz vardı; 2022'de bu rakamı 300'e çıkardık. 2028'de ise inşallah 900 reklam filmi yayınlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Hollywood'la ortak yapım dizi ve filmler üreterek bunların global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Bunla ilgili ilk adımı da attık. Böylece ülkemizin tanıtımına çok ciddi katkılar sağlamış olacağız" dedi.

"TÜRKİYE SERTİFİKASYONDA BİRİNCİLİĞİ ALDI"

Konuşmasında Kültür Yolu Festivalleri'nden de söz eden Bakan Ersoy, hedeflerinin 2028 yılında 36 şehirde festival düzenlemek ve gastronomi alanında ise, 2028 yılı Michelin Rehberi'ne eklenen şehir sayısını 5'e çıkarmak olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "10 Nisan itibariyle 708 tesis birinci aşama belgesini, 159 tesis de üçüncü aşama sertifikasını almaya hak kazanmış, böylece sertifika ve belge alan toplam tesis sayısı 867'ye ulaşmıştır. Türkiye sertifikasyon konusunda birinciliği aldı. İnşallah yıl sonunda 10 binden fazla tesisimizi bu sürece dahil etmiş olacağız. 2022 yılında gerçekleştirilen 700'den fazla arkeolojik kazı, araştırma ve kurtarma çalışmasıyla Türkiye bu alanda dünyada lider konuma yükselmiştir" dedi.

VALİ YERLİKAYA: HEDEF İŞ HACMİNİ 500 MİLYON EURO'YA TAŞIMAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada, 'Her 3 turistten 1'i İstanbul dedi, şehrimizi ziyaret etti. Arzuladığımız hedeflere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hedeflerden biri İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlamaktı, bunu başardık. Geçen yıl bunun sözünü vermiştik. 2019'daki 15 milyonu aşıp, kendi nüfusumuz kadar yani 16 milyon turist sayısını aşacağız demiştik, aştık. İnşallah en kısa sürede de dünyada en çok ziyaret edilen 5 şehirden biri olma hedefimiz var ve buna ulaşacağız. Bu yılın ilk iki ayında şehrimize gelen turist sayısı 2 buçuk milyonu aştı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da yeni rekorlar kıracağımıza inanıyorum. Hep 30 milyonu aşacağız demiştik. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız 90 milyon turist ve 100 milyar dolar hedefi verdi. 3'te 1'i bize geliyorsa, bizim 7-8 aydan beri dillendirdiğimiz İstanbul için 30 milyon rakamı ulaşılmayacak hedefler değil. Geçtiğimiz yıl 461 katılımcıyı buluşturan, 400 milyon Euro'yu aşan iş hacmi sağlayan EMITT'te bu yıl hedef 600'e yakın katılımcıyı ağırlamak ve iş hacmini 500 milyon Euro'ya taşımak. İnanıyorum ki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da EMITT turizmin rotasını belirlemeye devam edecektir" diye konuştu.