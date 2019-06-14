Bakan Ersoy, Fethiye'de Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Milletvekili Yelde Erol Gökçen, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"ÖLÜDENİZ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇOK AKILLI BİR YATIRIM" Fethiye'nin turizmde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları ifade etti:

"Yatırımlar gerçekleştirilirken bununla birlikte turizm yatırımlarıyla koruma dengesi de gözetilerek gerekli olan altyapı yatırımlarını da aynı paralellikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yüzde 70'i bakanlığımız, yüzde 30'u Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile karşılanan bu yatırım güzel örneklerden bir tanesi. Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi son hali ile 2030'lı 2040'lı yıllara kadar ihtiyacı karşılayabilecek hale geldi. Ölüdeniz AAT çok akıllı bir yatırım. Her şeyden önce kademeli bir şekilde yapıldı. 12 Bin metreküp/gün kapasitesi olmakla birlikte 3 bin metreküplük kademeler halinde yapılıyor. Yani ihtiyaca göre kademeler açılıyor, ihtiyaca göre katılıyor. Bu işletme verimliliği de sağlıyor. Atıksu Arıtma Tesisi'nde son çıkış sisteminde ultra viyole sistemi yapıldı. Bu sistemin avantajı atık suyun iyi bir şekilde filtre edilerek yeşil alanların da sulanmasında kullanılması sağlanıyor. Bununla birlikte hem atık sudan kurtulmuş oluyorsunuz, hem de suyun kısıtlı olduğu alanlarda su ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz." Açılışta konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Ölüdeniz'in turizmde cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Civelek, "Turizmin neden olduğu mevsimsel nüfus hareketlilikleri atıksu yönetimlerini de etkilemektedir. Nitekim 2003 yılında Ölüdeniz için yapılan Atıksu Arıtma Tesisi ihtiyacı yoğun nüfus artışı ile karşılayamamıştır. Bu nedenle 2035 yılı öngörüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mali yardımları ve Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün finansal katkıları ile Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi revize edilerek Fethiye ilçemize kazandırılmıştır" dedi.

"MUĞLA'NIN ALTYAPISINA 5 MİLYAR TL YATIRIM GEREKİYOR" 2014-2019 yılları arasında Muğla ilinde 308 milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde toplam 1 milyar 424 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Başkan Gürün, Muğla'ya yapılması gereken altyapı yatırım miktarının 5 milyar TL olduğunu vurgulayarak, "Bu sene içerisinde Dünya Bankası kredisinden faydalanarak 900 milyon TL'lik bir yatırımı Muğla'mıza, özellikle de turizm bölgemize yapıyoruz. En az 600 milyon TL'lik bir yatırım Bodrum ilçemize yapılacak. Ancak buna rağmen Bodrum'un kanalizasyon, arıtma ve içme suyu sorunu tüm olarak çözülemeyecek. Özellikle su isale hattındaki sıkıntıların kısa süre içerisinde giderilip artık patlamayacak bir siteme kavuşması gerekiyor" dedi.

"13 İLÇEMİZDE FARKLI ALTYAPI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YATIRIMLAR YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ" Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede farklı altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gürün, şunları söyledi:

"Milas ilçemizde yağmur suyu ve kanalizasyon için 77 milyon TL, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Atıksu Arıtma Tesisimiz için 23 milyon TL, Yatağan ilçemizdeki Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlanması için de 5 milyon TL harcadık. Ayrıca 4 milyon TL maliyet ile Kavaklıdere, 13 milyon TL maliyet ile de Ula ilçemizde kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. İl genelinde 26 adet Atıksu Arıtma Tesisimizi 61 milyon TL yatırımla revize ettik ve sağlıklı hale getirdik. İl genelinde 5 adet İçme Suyu Arıtma Tesisimizi 9 Milyon TL harcayarak revize ettik. Fethiye ilçemizin Göcek Mahallesi'nde içme suyu hattı yaptık. Bodrum ilçemizde 9 milyon TL yatırım ile 12 bin 500 metre içme suyu hattı yaptık. Seydikemer ilçemizin Eşen Mahallesi'nde 2 milyon 184 bin TL maliyet ile Atıksu çalışmalarında sona gelindi. Muğla'da susuz olan 36 köye su temin ettik. Bu mahallelerimizin yeterli ve sürekli suya kavuşması için belki büyük yatırımların yapılması gerekiyor."

"MUĞLA'DA 3 ADET İÇME SUYU ARITMA TESİSİNE BUNUN YANINDA 3 ADETTE İÇME SUYU BARAJINA ACİL OLARAK İHTİYACIMIZ VAR" Başkan Gürün, Muğla'da 3 adet içme suyu arıtma tesisine bunun yanında 3 adette içme suyu barajına acil olarak ihtiyaçlarını olduğunu belirterek, "Acilen 2 Milyar TL'lik bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunları yapamadığımız anda başta turizm alanlarımız olmak üzere kırsal bölgelerde altyapı sorunlarımız devam edecektir. Bu anlayış içerisinde Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ne kazandırdığımız Atıksu Arıtma Tesisi bizim için, Fethiye'miz için ve Muğla'mız için çok önemli. 26 ay içerisinde yapımını tamamladığımız bu tesis, en az 20-25 yıllık sürede bu bölgeye hizmet verecektir. Bu tesisimizin yapılışında T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız, bakanlık bürokratlarımız ve özellikle de geçmiş dönem milletvekilliği yapan Hasan Özyer çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı konuşmalardan sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Milletvekilleri, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları ve İlçe Belediye başkanlarının katılımı ile yapıldı. Ayrıca Başkan Gürün, Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi'ni katılımcılar ve vatandaşlar ile birlikte gezerek tesisi tanıttı.

(Murat Yalçın/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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