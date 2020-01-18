Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı - Son Dakika

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Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:41 Kaynak: AA
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