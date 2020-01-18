Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı - Son Dakika

Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı.

Bakan Ersoy Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planını açıkladı

mehmet ersoy, Beyoğlu, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:41 Kaynak: AA
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