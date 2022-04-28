Bakan Ersoy, Galataport'a demirleyen Costa Venezia kruvaziyer gemisini gezdi (1) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport İstanbul'a demirleyen Costa adlı kruvaziyer gemisini ziyaret etti.

Gemiyi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ersoy, 2024'te yeni bir limana ihtiyaç duyulacağını ve Yenikapı'da cruise gemilerine özel bir liman yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Ersoy, büyük bir inşaat sürecinden geçen Galataport'un baştan sona yenilendiğini ve modern haliyle hizmete girdiğini söyledi.

İstanbul'un dünyada ilk sırada gösterilen bir porta sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Tabii bu yetmez. Önemli olan böyle değerli bir portun amacına ve hedeflerine uygun şekilde pazar payını oluşturmak." dedi.

İkinci aşamaya geçtiklerini ve İstanbul'un cruise gemileri için yıllar sonra tekrar ilk hareketin yapıldığı "homeport" seviyesine getirildiğini aktaran Ersoy, "İstanbul çok şanslı, homeport olmak için gerekli bütün özellikler İstanbul'da var. En önemli konulardan biri uluslararası havalimanınızın büyüklüğü. Şu anda dünyanın en büyük havalimanlarından birine İstanbul sahip." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı'ndan 330 şehre direkt uçuş yapılabildiğini, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Havalimanı'nı hem Galataport'a hem şehir merkezine bağlayacak metro akslarını tamamlayacağını kaydetti.

"İstanbul, turizm için çok büyük bir cazibe noktası"

İstanbul'un tercih edilmesindeki nedenlere de dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Tabii İstanbul'un kendisi turizm olarak çok büyük bir cazibe noktası. Biliyorsunuz pandemi öncesi 15 milyon ziyaretçi, 16-17 milyon civarında da transit yolcu alıyordu. Bu cazibe noktası olma özelliği de homeportlar için çok gerekli bir özellik. İstanbul'un cazibe noktaları arasında olmasında tabii tarihi, doğal güzellikleri, boğazı ve alışveriş noktası olması da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un gastronomisiyle de ön plana çıktığına işaret ederek, Michelin Rehberi'nin İstanbul'u radarına aldığını dile getirdi.

İstanbul'da yıldız alacak olan restoranların 11 Ekim'e kadar tespit edileceğini, ardından yıldızların dağıtılacağını kaydeden Ersoy, "Yani İstanbul hem alışveriş noktası hem gastronomi hem tarihi ve doğal güzellikleri, hem havalimanı altyapısı, 330'dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları hem de havalimanını şehir merkezine bağlayan metro altyapıları ile bütün eksiklerini tamamlamış oldu ve bunun da meyvelerini hızlı bir şekilde topluyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarına da değinerek, 2019'dan itibaren dünya genelinde çok yoğun bir tanıtım yapıldığını söyledi. Bu yıl tanıtımın yapıldığı ülke sayısını 140'a çıkardıklarını vurgulayan Ersoy, tanıtım kampanyaları sonucunda, son 2 yıldır İstanbul'un çeşitli platform ve seyahat sitelerinde tekrar birinci ve ikinci sırada hedef destinasyon olarak seçildiğini kaydetti.

"2024 itibarıyla yeni bir portun İstanbul için önemli ihtiyaç olacağını düşünüyoruz"

Mehmet Nuri Ersoy, Costa kruvaziyer gemisinin Galataport İstanbul'da olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Costa, dünyanın sayılı cruise operatörlerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir grubun da parçası. Costa Venezia gemisi şu anda İstanbul'a yanaştı. 1 Mayıs itibarıyla düzenli olarak, İstanbul merkezli çıkışlara, Türkiye ve Yunanistan dahilinde cruise operasyonlarına başlayacak. İlk etapta minimum 25 sefer planlanıyor. Kışa kadar bu seferler devam edecek. Kıştan sonra da Akdeniz üzerinden Mısır'a uzanan bir sefer programı gerçekleştirecekler."

Yılın 12 ayında düzenli olarak Costa'nın bir gemisinin İstanbul'da olacağını aktaran Ersoy, "Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda Galataport'a gelen rezervasyonlar da çok önemli. Şu anda 200'ü geçmiş gemi rezervasyonu var bu yaz için. Biz bunun hızla önümüzdeki sene iki katına çıkacağını düşünüyoruz. 2024 itibarıyla yeni bir portun İstanbul için önemli ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmasını yapıyor. Yeni bir port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla cruise müşterisi almasını hatta Avrupa'daki sayılı cruise destinasyonlarında ilk sıraya gelmesini 2024-2025 yılları için hedefliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, TGA'nın Costa'ya vereceği tanıtım desteğinin diğer cruise operatörlerine örnek olacağını dile getirerek, İstanbul'dan umutlu olduklarını ve turizm verilerinde yeni rekorlar kırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yılbaşında açıklanan turizm hedeflerinin korunduğunu, Batı'dan ve Orta Doğu'dan geçen seneye kıyasla ciddi artış olduğunu belirten Ersoy, "Sektör ve devlet el ele vererek, yılın başında açıkladığımız rakama ulaşacağız ve önümüzdeki yıllar için de tekrar rekorlar kırarak hayatımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ersoy, Yenikapı civarında çalışmaları süren yeni limanın tamamlanmasının ardından, cruise operatörlerine tanıtımının yapılacağını vurgulayarak, "Biz İstanbul'un geleceğinin, cruise seyahatleri için çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Zaten konuştuğumuz cruise tur operatörleri de 5 yıllık büyüme planlarında İstanbul'un birinci, homeport destinasyon olacağını dile getiriyor. Hedeflerini o şekilde belirlemişler." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Ersoy'a, Costa Group CEO'su Micheal Hamm, Costa Crociere Başkanı Mario Zanetti, Ay Cruise Yönetim Başkanı ve Costa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ay eşlik etti.

Costa Venezia kruvaziyer gemisi hakkında

Fincantieri'nin Monfalcone'deki tersanesinde inşa edilen 135 bin tonluk Costa Venezia, 2 bin 116 misafir kamarasına sahip.

Pek çok farklı açık alanı bulunan gemide, su parkı ve macera parkı aktiviteleri, spa, yüzme havuzları ve farklı aktivite alanları yer alıyor.

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlayacak. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia'nın, turizmin canlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.