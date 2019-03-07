Bakan Ersoy, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2) - Berlin
30 dakika önce
- Basın toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BERLİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:10 Kaynak: AA
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