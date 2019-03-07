Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2) - Berlin

Bakan Ersoy, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2) - Berlin

30 dakika önce

- Basın toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BERLİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53.

- Basın toplantısı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BERLİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında düzenlenen "Türk Turizminin Değerlendirilmesi ve Beklentileri" konulu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel
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