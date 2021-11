Bakan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Huzur içinde uyuyasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ömrünü vakfettiğin, uğrunda gazilik makamına eriştiğin, ilham verdiğin yolda yürüyüşümüz her adımda daha da hızlanarak güçlenerek, hedeflere ulaşıp sürekli daha iyisine, daha ötesine yönelerek devam ediyor." dedi.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen Atatürk'ü anma etkinliğine katıldı.

Bakan Ersoy, 83 yıldır bitmeyen bir yürüyüşün, değişmeyen bir kararlılığın ve eğilmeyen bir iradenin devir teslim yıl dönümünde olunduğunu söyledi.

10 Kasım'ın bir bitiş, bir son yahut bir veda olmadığını vurgulayan Ersoy, "Hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine 10 Kasım bir devamlılığın, dünya döndükçe sadık kalınacak ve yaşanacak bir hayat görüşünün; vatan, bayrak, millet ve insan anlayışının devir teslimidir." diye konuştu.

Ersoy, 10 Kasım'ın, İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." diyerek belirttiği tespit ve talimatının gereğinin yapılması için muhataplarını vazifeye çağırdığı gün olduğunu söyledi.

O gün şevkle, gururla, inançla bu vazifenin devralındığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin istikbale, refaha, huzura, güvenli ve güzel yarınlara taşınacağına dair sessiz ve sözsüz bir ant içildiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun ki 20 yıldır bu andın gereğini yine sözle değil işle, eserle, hizmetle yapmayı sürdürüyoruz. Diyoruz ki; huzur içinde uyuyasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ömrünü vakfettiğin, uğrunda gazilik makamına eriştiğin, ilham verdiğin yolda yürüyüşümüz her adımda daha da hızlanarak güçlenerek; hedeflere ulaşıp sürekli daha iyisine, daha ötesine yönelerek devam ediyor. Senin yaptığın gibi gücümüzü milletten, ilhamımızı tarihten almakta, gençlerimize inanmakta ve daima öncü, daima özgün olmak için gece gündüz sarsılmaz bir gayretle çalışmaktayız."

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin jeopolitik konumu, binlerce yıllık devlet mirası, tarihi, coğrafi ve kültürel bağlarıyla dünya üzerindeki rolüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler var olmayı, tam bağımsız, güçlü ve lider olmayı istedikçe, bunu başardıkça ve başarılı olmayı sürdürdükçe istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmeyecek. Karar verilmesi gereken nokta kendi cephelerimizde mi bu mücadeleyi kabulleneceğiz yoksa bize bayrak açanlara karşı her alanda mücadeleyi onların bulunduğu konumlara mı taşıyacağız.

Ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan eğitime, ticaretten sanata, kültür ve turizme kadar elbette ikinciyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bize engel koyabileceklerini, baskı yapabileceklerini, üstünlük kurabileceklerini sandıkları her alanda milli ve yerli gücümüzü sahaya çıkardık. Çıkarmayı da sürdüreceğiz. Daha buz dağının altını görmediler. O dağın ne denli derine ulaştığı da başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bu milletin her bir ferdinin hayallerinde ve onu gerçekleştirme yolunda sahip oldukları iradede saklıdır."

"Durmayacağız, yorulmayacağız ve yılmayacağız"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti." sözlerini hatırlatan Ersoy, "Bu ses, bugün ülkemizin önüne 2023 vizyonunu koyan ve 2053, 2071 diye devam ederek önümüzde uzanan geleceğin hedeflerini gençlere işaret eden, 'Israrla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Hedefiniz olmadan hayatınıza yön veremezsiniz' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında yankı bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, 10 Kasım'da sadece bir hüznün, bir kaybın hissiyatı yaşansaydı o zaman Atatürk'ün gerçek manada yitirilmiş olacağına işaret ederek, "Bugün özlemin yanına gurur ve memnuniyet koyabiliyorsak, onun gösterdiği hedeflerin gerçekleşmiş sonuçlarını ve daha ötesine atılmış adımları gösterebiliyorsak, öğüt ve tavsiyelerini milli duruş, tespitlerini birer eser olarak manevi hatırasına ithaf edebiliyorsak 10 Kasım bir başka değer, bir başka anlam ve derinlik ihtiva edecektir. Hamdolsun 10 Kasım bizim için tam da budur." diye konuştu.

Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele ve kurulan Cumhuriyet'in, o gün sömürge yönetimleri altında kimliği silinmeye çalışılan, vatanları, zenginlikleri ve insanlık hakları gasp edilen nice mazlum milletlere ilham olduğuna dikkati çeken Ersoy, bugün de dünyanın dört bir yanında masum ve mazlumun adını umutla, güvenle, minnetle andığı, yüzünü döndüğü, işaretini beklediği bir Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş bilip gururla baktığı, örnek aldığı tek vücut bir Türk milleti bulunduğunu vurguladı. Ersoy, bunun mirasa sahip çıkmanın, emaneti layıkıyla taşımanın örneği olduğunu kaydetti.

"Durmayacağız, yorulmayacağız ve yılmayacağız. Her 23 Nisan'da, her 19 Mayıs yahut 29 Ekim'de bir yıl öncekinden daha ileride olmanın çabası içinde yol alacağız." diyen Ersoy böylece her 10 Kasım'da da "Yerinde duran, geriye gidiyor demektir, ileri, daima ileri" diyen Atatürk'ün anısını layıkıyla yad etmenin memnuniyetini ve vicdani rahatlığını yaşamayı sürdüreceklerini söyledi.

Ersoy, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle ve saygıyla anarak, "10 Kasım 1938'den bugüne onun emanetlerini omuzlayarak, üzerine yeni değerler ve yeni eserler katarak bizlere ulaştıran her yeni nesle şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"Türkiye'nin kararlı duruşu sömürgeci zorbaları derin bir kaygıya sürüklemiştir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu da Atatürk'ün, milletinden aldığı güçle başlattığı İstiklal Mücadelesi'ni zaferle taçlandırdığını, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş bir milletin istikbale umutla bakmasını sağlayacak ve ona eğitimden yönetime her alanda fırsat eşitliği sunacak Cumhuriyet'i armağan ettiğini söyledi.

İçinde bulunulan günlerde hem ülke hem de tüm insanlık adına çok önemli olaylara şahitlik edildiğini, bunlardan birinin de Karabağ Zaferi olduğunu belirten Hekimoğlu, "30 yıllık hasretin sonunda hem Sovyet işgalinden kurtuluşunu hem de Karabağ Zaferi'ni kutlayan can Azerbaycan'ın ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kutlu ve daim olsun." dedi.

Hekimoğlu, geçen yüzyılın başında talihsizlikler yaşayan Türk milletinin, milletinden başka güç ve meşruiyet kaynağı tanımayan liderleri sayesinde bugün barışa hasret memleketlere uzattığı yardım eliyle ve tüm dünyaya verdiği insanlık dersiyle açlara aş, açıkta olanlara yuva, vatansızlara vatan olduğunu ifade etti.

Dünya tarihinin yeniden yazıldığı bölgesel ve küresel güç dengelerinin yerinden oynadığı ve büyük savrulmaların yaşandığı bir çağa tanıklık edildiğini belirten Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Mavi Vatanı'na sahip çıkan, Suriye'deki oyunu bozan, Doğu Akdeniz'de, Libya'da dağlık Karabağ'da ve Afrika'da küresel barışın tesisine yönelik önemli adımlar atan Türkiye'nin bu kararlı duruşu sömürgeci zorbaları derin bir kaygıya sürüklemiştir. Bunun içindir ki uzun zamandır müstevlilerin dışarıdan yapamadıkları dahili bedhahların marifetiyle yapılmaya çalışılmakta, onların fitne ve tezviratlarından medet umulmaktadır."

Hekimoğlu, geçen yüzyılın başında "hasta" diye tanımladıkları Türk devletinin, İstiklal Mücadelesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ezber bozan, oyun kuran ve tarih sahnesinde gerçek yerini alan büyük bir güç haline geldiğini söyledi.

Sosyal bilimler alanında milli ve yerli anlayışla bilgi üretilmesinin önemine değinen Hekimoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bu yoldaki çalışmalarını anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir uzgörüyle kurduğu kurumun, çağın gerekleri doğrultusunda tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiğini vurgulayan Hekimoğlu, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak sözlerini bitirdi.