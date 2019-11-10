Bakan Ersoy: "Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında... Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:51 Kaynak: AA
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