Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...

Bakan Ersoy: "Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...

7 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. (2)

Bakan Ersoy: Gazinin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi...

mehmet ersoy, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:51 Kaynak: AA
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