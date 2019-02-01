Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz, arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy, "Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz, arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15
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