Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor

Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz, arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor.

Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme geçmemiz, arza göre değil, talebe göre bir turizm konsepti geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 

Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 00:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Gelir odaklı turizme geçmemiz gerekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]