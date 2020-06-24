Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var."

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