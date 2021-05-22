Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli - Son Dakika

Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli

22.05.2021 17:19
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Türkiye'nin salgına rağmen 16 milyon turist ağırladığı söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Türkiye'nin salgına rağmen 16 milyon turist ağırladığı söyledi. Türkiye'de bugün itibari ile 15.8 milyon ilk doz, 11.9 milyon ikinci doz aşılamaya ulaşıldığını, turizm bölgelerinde vaka sayılarının çok düşük olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, sertifikasyon programına bu yıl 'Güvenli Turizm Şimdi Daha Güvenli' sloganıyla devam edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilki geçen yıl yapılan, 89 ülkeden büyükelçilerin, uluslararası misyon temsilcileri ve yabancı basın mensuplarının katıldığı toplantının ikincisi Antalya'da yapıldı. Türkiye'de turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamındaki pandemi koşullarına uygun kriterleri ve uygulamalarının yerinde tanıtımının yapıldığı 3 günlük programda, büyükelçiler ve yabancı gazeteciler Perge ve Side antik kentlerini gezdi. Belek turizm bölgesindeki otellerde de konaklamalı olarak verilen hizmetleri ve alınan önlemleri de yerinde gördü.

TÜRKİYE HAZIR MESAJIProgramın ikinci gününde ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri ile büyükelçiler ve yabancı gazeteciler bir araya geldi. Programda; büyükelçiler ve yabancı gazetecilere, dünyada Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin 2021 yaz sezonuna da artırılmış önlemlerle hazır olduğu mesajı verildi.SALGINA RAĞMEN 16 MİLYON TURİSTBakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2020'de 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ve salgına rağmen bu rakama Güvenli Turizm Sertifika Programı'yla ulaştıklarını söyledi. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının katkılarıyla, endüstri paydaşlarının iş birliğinde hazırlanan programın verimli ve disiplinli bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini anlattı. Ersoy, programın kapsamının konaklama, yeme içme işletmeleri, tur ve transfer araçları, deniz turizmi tesisleri, tema parkları ve kayak tesisleri olduğunu dile getirdi.SERTİFİKA SAYISI 9 BİN 800'E ULAŞTIBakan Ersoy, "Yolcuların güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda tesislerde alınan tedbirler, ulaştırma araçları içerisindeki tedbirler ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz arasındaydı. An itibarıyla 9 bin 800'ün üzerinde tesis ve araç bu program kapsamında alınmıştır. 30'dan fazla yatak kapasitesine sahip tüm tesisler sertifikayı almak zorunda. 4 bin 915 tesis konaklama tesisi, bin 993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi, 9 tema parkı şu an için sertifikalandırıldı" dedi.KRİTERLER ARTTIProgramın oldukça şeffaf olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, tesislerin her ay 2'si haberli, 2'si habersiz 4 kez denetlendiğini ve akredite edecek kurumların hepsinin uluslararası kurumlar olduğunu söyledi. Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın 136 kriteri bulunduğunu, bu yıl ise bu kriterleri 171'e çıkardıklarını anlatan Ersoy, Covid-19'dan çok ders çıkartıldığını ve bundan dolayı kriter sayısının artırıldığını ifade etti.TURİZM BÖLGELERİNDE VAKA SAYILARI DÜŞÜKTürkiye'ye geçen yıl gelen 16 milyon ziyaretçinin büyük bir bölümünün güvenli bir şekilde ülkelerine döndüklerini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: "Çok düşük bir Covid-19 enfeksiyon oranı vardı bu ziyaretçiler arasında. Türkiye'de otellerin çoğunluğu Antalya'da ve Ege bölgesinde. Ziyaretçilerin birçoğu otellerde kalmak istiyorlar. Otellerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sertifika programı kapsamında oldukça yüksek sayıda kriterler belirlendi. Bu açıdan Antalya'da, Dalaman'da, Bodrum, Aydın, İzmir'de vaka sayılarının oldukça düşük olduğunu söylemek istiyorum. Bu destinasyonlarda vaka sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu söylemek isterim."TURİZM ŞİMDİ DAHA GÜVENLİTürkiye'de bugün itibari ile 15,8 milyon ilk doz, 11.9 milyon ikinci doz aşılamaya ulaşıldığını da belirten Bakan Ersoy, turizm çalışanlarının mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağını söyledi. Ersoy, turizm kentlerindeki nisan ayı ortalarında yüksek vaka sayılarına göre bugünkü gelinen düşüşe ilişkin rakamları da anlattı ve hedefin bu rakamları daha da aşağıya çekmek olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Bu yıl biz 'Güvenli Turizm Şimdi Daha Güvenli' sloganıyla devam ediyoruz. Şu an için sertifikalı tesis sayımız geçtiğimiz yıla göre daha fazla. Türkiye çapında Güvenli Turizm Programımız salgın sonrasında da devam edecek. Çünkü sertifika programı aslında standardını turizm sektöründe artırmaya devam ediyor. Sektör bu programın idame ettirilmesini istiyor" dedi.28 MİLYON AŞI YAPILDISağlık Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadeledeki uygulamalar ve sağlık alt yapısı hakkında bilgiler veren Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, şu ana kadar 28 milyon aşılama yapıldığını belirterek, şu an 55 yaş üst nüfusun aşılandığını kaydetti. 65 yaş üstünde yüzde 85 üzerinde aşılama yapıldığını belirten Tolunay, Biontech ile imzalanan 120 milyon dozluk aşı anlaşması kapsamında 30 milyon aşının haziranda ulaşacağını ve günlük ortalama 1 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını açıkladı. Aşılanmada vatandaşın çok ciddi destek gösterdiğini de belirten Tolunay, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi turizm kentlerindeki vaka oranlarının da düşük olduğunu dile getirdi.TURİST BULAŞTAN ETKİLENMEDİBirçok ülkeye örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın geçen yıl Antalya'da başladığı ve dünyada en kapsamlı ve şeffaf programlardan biri olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Türkiye turizmi Covid-19'un tüm zorluklarına rağmen yoluna devam etmiştir ve hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımızın sağlığına büyük önem verilmiştir. Söz verdiğimiz gibi hem misafirleri hem ailelerine eğer seyahat döneminde enfeksiyon kapması söz konusu olursa da onları ücretsiz ağırlayacağız ve tedavilerini de üstleniyoruz. Havalimanı transfer ücretleri ve uçak biletleri de ücretsiz olacak. Misafirler de bizim ülkemiz kaynaklı herhangi bir bulaştan etkilenmedi ve otel çalışanlarımızda vaka sayısı neredeyse sıfırdır ve misafirler son derece güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilmiştir. Turizm çalışanlarımızın hepsi öncelikli grup olarak aşılandı. Yüksek hizmet kalitesi ve bütün çalışanlarımız aşılanmış bir şekilde önümüzdeki günlerde kapılarımızı tamamen açacağız" şeklinde konuştu.'GÜVENLİ TURİZME HAZIRIZ'

Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın kararlılıkla uygulanmaya devam ettirildiğini belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'nın 2020'de 3.5 milyon turiste güvenli turizm hizmeti verildiğini ve Antalya'nın her zaman güvenli bir şekilde misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.


Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli
Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli

Mehmet Nuri, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı         
17:08
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam         
16:35
Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık         
16:19
Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi         
15:51
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak         
12:03
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu         
11:09
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 17:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement