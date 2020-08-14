Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret ederek müze hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Etkinliklere katılanlar korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak alana alınırken maske ve dezenfektan dağıtıldı. Hacı Bektaş Veli Müzesi önünde düzenlenen törenin ardından ise Bakan Ersoy Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Ersoy son olarak Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ederek burada dua etti.

Bakan Ersoy daha sonra ise müzeden ayrıldı. - NEVŞEHİR