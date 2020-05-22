Bakan Ersoy: Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek - Son Dakika

Bakan Ersoy: Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçak seferlerinin başlamasının ardından Türkiye'nin tekrar tercih edilecek ülkelerin başında geleceğini belirterek, "Aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde" dedi.

Bakan Ersoy: Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçak seferlerinin başlamasının ardından Türkiye'nin tekrar tercih edilecek ülkelerin başında geleceğini belirterek, "Aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, normalleşme sürecine girilmesinin ardından Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya ve İsviçre'nin Ankara büyükelçileri ile makamında, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve beraberindeki heyetle de video konferans yöntemiyle görüştü.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Ersoy, Türkiye'nin tatil konusunda güvenli bir adres olduğu görüşünün, Avrupa ülkelerinde hakim olduğunu ifade ederek, "Gerek telefon, gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek" dedi.

Turizm sektöründe hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini de vurgulayan Bakan Ersoy, sektörün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını, ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Bakan Ersoy, Türkiye'nin sağlık alt yapısının son durumunu ve son gelişmeleri görüştüğü ülkelere anlattığını ifade ederek, şunları bildirdi:

"Ülkelere gönderdiğimiz niyet mektuplarında da bahsettiğimiz sertifikasyon sistemimiz ile sağlık altyapımıza ilişkin veriler güven kazanmamızı sağlıyor. Turizmde aldığımız önlemleri anlattığımız ve davetlerimizi ülkelere ilettiğimiz mektupların ardından 70 ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmelerini de sürdürüyorum. Ülkelerin elçilerini, bakanlığımızda misafir ediyor, kendileriyle mevcut durumumuzu ve hazırlıklarımızı paylaşıyorum. Ayrıca, Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçileriyle de sürekli temas halindeyim. Biz oluşan bu güveni, Türkiye'nin 2020 yılı turizminde yansıtmak için çalışıyoruz."

Bakan Ersoy daha önce de Yunanistan, Almanya, Romanya ve Bulgaristanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türkiye'de durumun kontrollü bir şekilde normalleştiğini, haziran ayı itibarıyla da karşılıklı mutabakat sağlanarak hava trafiğini başlatabileceklerini bildirdi.


Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek - Son Dakika

Son Dakika

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