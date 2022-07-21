Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız"

21.07.2022 16:36
Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız"

Gezici kütüphane teslim tören alanı Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi Kültür...

Gezici kütüphane teslim tören alanı

Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar

Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi uğurlaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tören alanından ayrılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphane araçları teslim töreninde konuştu.

YORUMLAR
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Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: 'Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?' Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: 'Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?'
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız" - Son Dakika
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