Gezici kütüphane teslim tören alanı
Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar
Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi uğurlaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tören alanından ayrılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphane araçları teslim töreninde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy: 'Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız' - Son Dakika