Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: 'Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?'

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy: 'Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız' - Son Dakika

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