Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2) - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2)

21.03.2022 17:19
Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2)

BAŞKAN ORAN: ŞEFFAF BİR MASA VAR'Ege Turizm Merkezi Çeşme Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, doğasını ve değerlerini koruyarak Çeşme turizmini 3 aydan 12 aya yayacak her projenin arkasında olduklarını söyledi.

BAŞKAN ORAN: ŞEFFAF BİR MASA VAR

'Ege Turizm Merkezi Çeşme Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, doğasını ve değerlerini koruyarak Çeşme turizmini 3 aydan 12 aya yayacak her projenin arkasında olduklarını söyledi. Başkan Oran, "Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi, beton yoğunlaşmasıydı. İkincisi, vatandaşlarımızın mallarındaki acele kamulaştırma kararlarıydı. Bu kararlar kaldırıldı. Beton ayak iziyle ilgili 1.2 açıklaması geldi. Şu anda şeffaf bir masa var. Sorunlarımızı ve çekincelerimizi açık bir şekilde bakanlığımıza iletiyoruz. Ortak çözüm noktasında ilerliyoruz" dedi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,


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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'ni anlattı Açıklaması Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'ni anlattı Açıklaması Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak

Turizm, Çeşme, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2) - Son Dakika
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