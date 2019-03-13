Bakan Ersoy: "Hekatomnos Kral Mezar Alanı Çok Önemli Bir Değer"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesinin sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla çok güzel potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Hekatomnos kral mezar alanı çok önemli bir değer.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesinin sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla çok güzel potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Hekatomnos kral mezar alanı çok önemli bir değer. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım." dedi.



Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki incelemenin ardından Milas'a geçerek, arkeoloji tarihi açısından son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı'nı gezdi.



Uzunyuva'da 2010'da gerçekleştirilen operasyonla gün yüzüne çıkarılan Kral Hekatomnos'a ait anıt mezarın bulunduğu odaya geçerek buradaki çalışmaları inceleyen Ersoy, çalışmalar hakkında Uzunyuva Kazı Bilim Heyeti Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'den bilgi aldı.



Daha sonra, alanda restorasyonu yapılan tarihi yapıda oluşturulan Halı Müzesi'ndeki ürünleri inceleyen Ersoy'a, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, ilçeye özgü tescilli halıları tanıttı.



Ersoy ve beraberindekiler, buradaki incelemelerinin ardından ilçe merkezinde bulunan Baltalı Kapı'ya geçerek, Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl'dan yapının tarihi hakkında bilgi aldı.



Bakan Ersoy, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İlçe Başkanı Fahri Acar, İlçe Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Tarihi Arasta Çarşısı'nda bir esnafta yemek yedikten sonra kahvehanede vatandaşlarla kahve içip sohbet eden Ersoy, buradaki esnafın da taleplerini dinledi.



Bakan Ersoy, daha sonra Gümüşkesen Mezar Anıtı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Milas-Bodrum Havalimanı'na ev sahipliği yapan ilçenin turizmden aldığı payın çok yetersiz olduğunu söyledi.



Milas'ta çok güzel projeler yürütüldüğünü belirten Ersoy, "Biz bu kapsamda sokak sağlıklaştırma çalışmalarına destek olacağız. Bizim tescilli binalarla ilgili bir hibe kredi programımız var. O hibe kredi programıyla da projeleri destekleyip, buranın tam bir turizm şehri olmasını sağlayacağız." dedi.



Ersoy, Milas'ın hem Bodrum'a yakınlığı hem de havalimanına sahip olmasının önemli bir değer teşkil ettiğini vurgulayarak, "Milas'ın sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla çok güzel potansiyeli var. İnşallah projeleri aşama aşama hayata geçirip Milas'ın da turizmden ciddi pay almasını sağlayacağız." diye konuştu.



Bakanlık olarak iki ayrı destekleme projeleri bulunduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:



"Uzunyuva Hekatomnos kral mezarını önümüzdeki sene programa dahil edeceğiz. 12 ay kazı alanlarını destekleyen projeyi 1 Mart'ta hayata geçirdik. Buranın önümüzdeki programa dahil edilmesini ve daha iyi kazılmasını sağlayacağız. Hem eleman hem de finansman desteği sağlamış olacağız. Hekatomnos kral mezar alanı çok önemli bir değer. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım. Hem Milas açısından hem de Türkiye turizmi için çok önemli."



Bakan Ersoy, Milas'ta yürütülen diğer kazı ve restorasyon alanlarına desteklerinin süreceğini, ilçenin turizm pastasından yeterince faydalanması için çaba göstereceklerini dile getirdi.



Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arsl

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