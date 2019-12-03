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Bakan Ersoy: "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:02 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.
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