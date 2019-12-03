Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından...
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Haluk Bilginer'in aldığı ödüle ilişkin, "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.

Bakan Ersoy: Hem sanat camiası hem de sinema camiası için, her şeyden önce de Türkiye açısından...

Haluk Bilginer, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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