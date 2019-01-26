Bakan Ersoy, Hortum Felaketiyle İlgili Bilgi Aldı
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da etkili olan hortum felaketiyle ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Antalya
'da etkili olan hortum felaketiyle ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'den bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, turizmin başkenti kabul edilen Antalya'da şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortumun etkili olmasına ilişkin, Antalya Valisi Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'i arayarak bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Ersoy'un incelemelerde bulunmak üzere, yarın Antalya'ya gideceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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