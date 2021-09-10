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BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ - Son Dakika

BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ

10.09.2021 11:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür- Sanat Kompleksine Dönüşümü' tanıtım toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür- Sanat Kompleksine Dönüşümü' tanıtım toplantısına katıldı. Program, Tekel Fabrikasının tanıtım filmiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunmasında titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ersoy, "Türk kültürünün ve tarihinin korunması adına çalışmalarımızı sadece yurt içinde değil yurt dışında da sürdürüyoruz. Kendimizi tarihimize ait ancak geçmişte kaçırılan eserlerin izin sürüp ülkemize geri getirilmesi konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçirip birçok değerli eserin ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi kültürümüze ve medeniyetimiz ait eserlerimizi restore ederek bu yapıları gün yüzünü çıkarttık. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalarımız, arkeolojik kazılarımız yoğun bir ilgiyle izlenmekte" dedi.

'137 YILLIK TARİHİYLE İZMİR'İN VE İZMİRLİLİN BELLEĞİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Ülke ve şehir ekonomisine katkısı anlamında kültür ve turizmin önemini vurgulayan Bakan Ersoy, Alsancak Tekel Fabrikasının endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olduğunu, 137 yıllık tarihiyle İzmir'in ve İzmirlinin belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Bu defa kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kentte kazandırılması amacıyla Bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekan alan haline gelmesi hedeflenmektedir. Çok açık belirtmek istiyorum; tekel fabrikası sonradan yapılan eklentilerden kurtularak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği kentin kültür- sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür- sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür- sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. İnşallah İzmir'e kazandıracağımız bu kültür ve sanat kompleks içinde kentin modern yüzünü yansıtan klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanlarıyla dijital sanatlar bölümünü kapsayan mevcut kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracak yeni bir resim heykel müzesi de yer alacak" dedi. Ersoy, kuracakları ihtisas kütüphanesiyle birlikte Türk dünyası müziğine yönelik 150 binin üzerine kitap ve dergi gibi yayınların da yer alacağını ifade etti.

Bakan Ersoy, "Projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Bunu da 2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet Alsancak Tekel Fabrikasında incelemelerde bulundu. İncelemelerde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yer aldı.

BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ
BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ
BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ
BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ

Yevgeniy Ziniçev, Alsancak, İzmir, Tekel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ BAŞLIKLARIN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORUZ - Son Dakika
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